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Захищалась від нападника: у Рівненській області через ревнощі загинув чоловік

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Захищалась від нападника: у Рівненській області через ревнощі загинув чоловік

УНІАН

Жінка переконує, що вона захищалась від нападника.

У м. Вараш Рівненської області у неділю, 9 січня, 44-річна жінка вбила 42-річного чоловіка, який приревнував її. 

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області. 

Тіло 42-річного чоловіка знайшов його 58-річний сусід, який викликав поліцію. Правоохоронці затримали підозрювану. Вона розповіла, що напередодні подружжя святкувало у компанії друзів. Через те, що жінка повернулась пізніше за чоловіка, той приревнував її та почав душити. Щоб захиститися, вона вихопила ніж та поранила нападника. 

© ГУ Нацполіції в Рівненській області
ГУ Нацполіції в Рівненській області

Від отриманих травм чоловік помер на місці трагедії. Підозрювану затримали. Їй інкримінують частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

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