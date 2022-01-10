Захищалась від нападника: у Рівненській області через ревнощі загинув чоловік

Жінка переконує, що вона захищалась від нападника.
У м. Вараш Рівненської області у неділю, 9 січня, 44-річна жінка вбила 42-річного чоловіка, який приревнував її.
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Тіло 42-річного чоловіка знайшов його 58-річний сусід, який викликав поліцію. Правоохоронці затримали підозрювану. Вона розповіла, що напередодні подружжя святкувало у компанії друзів. Через те, що жінка повернулась пізніше за чоловіка, той приревнував її та почав душити. Щоб захиститися, вона вихопила ніж та поранила нападника.
Від отриманих травм чоловік помер на місці трагедії. Підозрювану затримали. Їй інкримінують частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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