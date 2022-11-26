"Захищали Маріуполь, ЧАЕС і Зміїний": Україна звільнила з полону ще 12 людей (фото)

Серед звільнених є також цивільні.

У суботу, 26 листопада, стало відомо про черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити ще 12 українців з російського полону.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак

Серед повернених: четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один- з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.

За його словами, протягом останнього тиждня вдалося повернути 98 українців.

"Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний. Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось", - наголосив Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Як повідомлялося, Міністерство оборони Росії збільшило частоту обміну військовополоненими. В американському Інституті вивчення війни вважають, що так у Москві намагаються заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі щодо попередніх невдач домовитися про повернення російських військовополонених.