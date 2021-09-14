Захищатимуться, миючи руки і дотримуючись дистанції: більшість українців не планує вакцинуватися від коронавірусу

Захищатимуться, миючи руки і дотримуючись дистанції: більшість українців не планує вакцинуватися від коронавірусу

Противники щеплень вважають вакцини недостатньо перевіреними і остерігаються наслідків та побічних ефектів.

Понад 56% українців, опитаних соціологами у серпні, не мають наміру робити щеплення від коронавірусу і вважають, що можна захиститися, миючи руки і дотримуючись дистанції.

Такими є результати дослідження, що його провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології. Опитування провели у середині серпня за фінансової підтримки уряду Великої Британії, повідомляє BBC.News Україна.

"На момент опитування більш ніж половина дорослих українців заявили, що не планують вакцинуватись від COVID-19 у найближчій перспективі. Ці показники одні з найвищих у світі у порівнянні з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань. Найнижчий рівень охоплення вакцинацією спостерігається у старших людей, які перебувають в зоні ризику", - йдеться у дослідженні.

Лише 23,4% опитаних вважають вакцинацію ефективним засобом захисту від коронавірусу, кажуть соціологи.

Водночас 54% респондентів назвали найефективнішим способом захиститися миття рук і 42% - дотримання дистанції. Серед пріоритетів "антивакцинаторів" - правильне носіння маски (36%) та уважне ставлення до свого самопочуття та здоров'я оточуючих (39%).

На запитання, чому не хочуть робити щеплення, противники вакцинації називають передусім дві причини - вони вважають вакцини недостатньо перевіреними і остерігаються наслідків та побічних ефектів від щеплення.

Понад 45% тих, хто "за" вакцинацію, вже щепилися чи планують це зробити найближчим часом, називають причиною щеплення бажання працювати у період посилення карантинних обмежень. 42% вважають, що вакцина захистить їх від коронавірусу.

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