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Захищався від ревнивця: у Костянтинівці взяли під варту чоловіка, який зарізав свого знайомого

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Захищався від ревнивця: у Костянтинівці взяли під варту чоловіка, який зарізав свого знайомого

Донецька обласна прокуратура

У Костянтинівці Донецької області суд взяв під варту 38-річного чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві на ґрунті ревнощів.

Підозрюваний вже був судимий за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Досудове розслідування встановило, що 13 травня житель Костянтинівки прийшов у гості до свого 33-річного знайомого і разом з ним випивав алкогольні напої. Під час застілля господар приревнував до гостя свою співмешканку та почав погрожувати йому кухонним ножем. 

Підозрюваний вибив ніж у господаря помешкання та вдарив ним потерпілого у спину. Чоловік зазнав колото-різаного поранення грудної клітини з пошкодженням легені та помер на місці. 

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Нікополі правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі жорстоко вбив місцевого мешканця.

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