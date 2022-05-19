Захищався від ревнивця: у Костянтинівці взяли під варту чоловіка, який зарізав свого знайомого

У Костянтинівці Донецької області суд взяв під варту 38-річного чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві на ґрунті ревнощів.
Підозрюваний вже був судимий за незаконне зберігання наркотичних засобів.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Досудове розслідування встановило, що 13 травня житель Костянтинівки прийшов у гості до свого 33-річного знайомого і разом з ним випивав алкогольні напої. Під час застілля господар приревнував до гостя свою співмешканку та почав погрожувати йому кухонним ножем.
Підозрюваний вибив ніж у господаря помешкання та вдарив ним потерпілого у спину. Чоловік зазнав колото-різаного поранення грудної клітини з пошкодженням легені та помер на місці.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше в Нікополі правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі жорстоко вбив місцевого мешканця.
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