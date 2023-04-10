Захисницею УПЦ МП зацікавилася СБУ: жінку забрали на допит (відео)

Жінка відзначилася під час мітингів прихильників УПЦ МП під Києво-Печерською лаврою.

Сьогодні, 10 квітня, Вікторію Кохановську, що захищає УПЦ МП, забрали на допит до Служби безпеки України.

Про це пише Obozrevatel.

У медіа опублікували фото повістки про необхідність з’явитися на допит 10 квітня. Також журналісти зняли, як жінка прямувала до автівки у супроводі правоохоронців.

У опублікованому відео Кохановська закликала не дозволяти українцям ображати їх за віросповідання та посилатись на Конституцію. Також вона заявила, що зараз час показати єдність та незламність у вірі.

"Я тільки кожного дня чую, що нам хтось диктує, як нам дихати, як нам молитися, як нам жити", — поскаржилася вона.

За її словами, молитися — недостатньо, нині необхідно постояти за свою релігію.

Нагадаємо, 29 березня на території Києво-Печерської лаври зібралися парафіяни УПЦ МП, серед яких була і Кохановська. Жінка вступила у суперечку з журналістом, під час якої заявила про фальсифікацію доказів, знайдених СБУ.

Наприкінці жовтня 2022 року Кохановська подала до органів Національної поліції Київської області понад 50 заяв про нібито "переслідування" вірян УПЦ МП.

Влітку 2022 року жінка організувала 12 автобусів із "групою підтримки" з метою заблокувати приєднання до ПЦУ громади Свято-Михайлівського храму в Рожищі на Волині. Крім того, вона вимагала від поліції порушити кримінальну справу проти міського голови Рожища та погрожувала поліцейському. До Мережі потрапило перехоплення її розмови з правоохоронцем.

ТСН.ua слідкує за подіями в Києво-Печерській лаврі, оновлену інформацію читайте за посиланням.

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