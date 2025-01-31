Захисниця Маріуполя отримала власну квартиру від проєкту Ахметова “Серце Азовсталі”

Під час оборони Маріуполя Валентина забезпечувала зв'язок. Її чоловік Олексій в цей час також боронив місто. Обидва під час бойових дій отримали поранення: Валентина - контузію, Олексій - тяжкі опіки внаслідок вибуху. Згодом обидва опинилися в полоні. Росіяни катували та били захисницю, внаслідок чого вона отримала ще й травму тазу.

Після пережитих жахів родині все ж вдалося возз'єднатися. Спочатку на обмін потрапив чоловік, згодом додому повернулася й Валентина. Через деякий час в родині сталося диво - у подружжя народилася дитина.

"Дуже хочемо від нашої родини подякувати Рінату Ахметову за цей прекрасний дарунок, за цю квартиру, за цю нову можливість почати все з початку, з чистого листа", - ділиться враженнями Валентина Кабакова.

Наразі Валентина з чоловіком хочуть сконцентруватися на родинні та вихованні дітей, адже довгий час вони перебували в розлуці.

Довідка про проєкт: «Серце Азовсталі» - це проєкт комплексної підтримки оборонців Маріуполя, які захищали місто з лютого по травень 2022 року, та їхнім родинам. Громадська організація вибудувала унікальну екосистему підтримки «від реабілітації до самореалізації». Проєкт був заснований у 2023 році Рінатом Ахметовим.