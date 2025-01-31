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Захисниця Маріуполя отримала власну квартиру від проєкту Ахметова “Серце Азовсталі”

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Захисниця Маріуполя отримала власну квартиру від проєкту Ахметова “Серце Азовсталі”

Валентина Кабакова яка нещодавно стала мамою, отримала власну квартиру за програмою "Серце Азовсталі. Вдома".

Під час оборони Маріуполя Валентина забезпечувала зв'язок. Її чоловік Олексій в цей час також боронив місто. Обидва під час бойових дій отримали поранення: Валентина - контузію, Олексій - тяжкі опіки внаслідок вибуху. Згодом обидва опинилися в полоні. Росіяни катували та били захисницю, внаслідок чого вона отримала ще й травму тазу.

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Після пережитих жахів родині все ж вдалося возз'єднатися. Спочатку на обмін потрапив чоловік, згодом додому повернулася й Валентина. Через деякий час в родині сталося диво - у подружжя народилася дитина. 

"Дуже хочемо від нашої родини подякувати Рінату Ахметову за цей прекрасний дарунок, за цю квартиру, за цю нову можливість почати все з початку, з чистого листа", - ділиться враженнями Валентина Кабакова.

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Наразі Валентина з чоловіком хочуть сконцентруватися на родинні та вихованні дітей, адже довгий час вони перебували в розлуці. 

Довідка про проєкт: «Серце Азовсталі» - це проєкт комплексної підтримки оборонців Маріуполя, які захищали місто з лютого по травень 2022 року, та їхнім родинам. Громадська організація вибудувала унікальну екосистему підтримки «від реабілітації до самореалізації». Проєкт був заснований у 2023 році Рінатом Ахметовим. 

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