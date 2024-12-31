Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов одружується та вперше показав свою кохану

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов повідомив про серйозні зміни в особистому житті.

У Instagram військовий оголосив, що одружується вдруге. Михайло Діанов опублікував фото із загадковою обраницею. На знімку вони позували одне біля одного, ніжно обійнявшись. Як зазначив захисник, він освідчився коханій, а вона відповіла йому згодою.

"Вона сказала так!" – лаконічно підписав фото військовий.

Хоч Михайло Діанов і розповідає про зміни в особистому житті, однак обраницю розсекречувати не квапиться. Захисник приховав обличчя коханої, тож видно лише, що вона брюнетка та за зростом нижча за нього.

Михайло Діанов із нареченою / Фото: instagram.com/dianovmiha

Тим не менш, підписники військового одразу ж почали вітати його із заручинами. Михайлу Діанову та його обраниці бажали щастя в особистому житті: "Вітаю, рідний!", "Вітання! Кохання безмежного!", "Найщиріші привітання! Бажаю мирної України вашій сім'ї".

Зазначимо, для Михайла Діанова цей шлюб стане не першим. Раніше він був одружений з дружиною Ольгою, з якою розлучився понад 12 років тому. У колишнього подружжя є спільна донька.

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Пропонуємо пригадати, хто зі знаменитостей зіграв весілля 2024-го.

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