Захисник Михайло Діанов назвав причину розлучення з дружиною і зізнався, чи вільне його серце

Також військовий розповів, в яких стосунках залишився з колишньою після розриву.

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов назвав причину розлучення з дружиною та зізнався, чи вільне його серце.

З обраницею військовий розлучився понад 12 років тому. Діанов в інтерв'ю Дмитру Гордону пояснив, що гучних скандалів між ними не було. За словами морпіха, вони з дружиною Ольгою просто не зійшлися.

Нині колишнє подружжя в чудових стосунках та продовжує спілкування. Як пояснив військовий, вони з колишньою намагаються бути чудовими батьками для їхньої 22-річної доньки.

Михайло Діанов із колишньою дружиною та донькою / Фото: instagram.com/dianovmiha

"Ми батьки нашої дитини. Вона одна, і я один. Гарні стосунки, ми спілкуємося, усе нормально. Ані вона про мене, ані я про неї кривого слова сказати не можемо, бо немає нічого. Не зійшлися. Так сталося", - пояснив захисник.

Михайло Діанов також додав, що нині його серце вільне. Військовий не вступав вдруге в шлюб та також не шукає нових стосунків.

"Я зараз один. Ані дівчини, ані дружини в мене немає", - додав захисник.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Жуковцова розповіла про розлучення з чоловіком. Артистка також натякнула на причину розриву з обранцем.

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