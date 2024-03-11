Захисник Михайло Діанов розійшовся з дружиною: "Вільний і, можливо, готовий до нових стосунків

Вчора, 10 березня, на телеканалі "1+1 Україна" показали другий епізод проєкту "Пісня мого життя" з ведучою Катериною Осадчою.

У новому випуску своїми історіями поділилися співачка Оля Полякова, український військовослужбовець, оборонець Маріуполя Михайло Діанов, представниця України на "Євробаченні", співачка Jerry Heil, а також телеведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною.

Постер проєкту "Пісня мого життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зокрема, Михайло Діанов у проєкті повідомив про розрив зі своєю дружиною Ольгою. За словами військового, це сталося на початку минулого року. Цей нелегкий період у Діанова асоціюється з піснями гурту "Без Обмежень". Нині ж у захисника вже немає почуттів до колишньої обраниці і він готовий до нових стосунків.

"Насправді "Дим" - це одна з перших пісень, яку я почув з репертуару гурту "Без Обмежень". Потім я вже почав знайомитися з їхньою творчістю. Це було якраз під час мого розлучення. В моєму серці тоді були слова з інших пісень гурту. Я відчував, що: "Без неї ніяк". Я дуже романтична людина. Минуло багато часу, я почув слова з пісні "Дим", в яких співалося: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", і зрозумів, що я нарешті забув свою колишню дружину. Я вільний і навіть, можливо, готовий до нових стосунків", - каже військовий.

Михайло Діанов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зазначимо, Михайло Діанов розлучився зі своєю дружиною Ольгою понад 12 років тому. Утім, військовий зізнався, що продовжував кохати жінку. Він не наважувався зробити перший крок, адже боявся невзаємності. Утім, у листопаді минулого року військовий натякнув, що зійшовся з коханою. Він тоді опублікував кадри з дружиною та донькою зі святкування дня народження, які підписав: "Нарешті сім'я докупи".

Дивіться "Пісню мого життя" щонеділі о 21:00 на телеканалі “1+1 Україна”.

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