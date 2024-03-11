Захисник Михайло Діанов розійшовся з дружиною: "Вільний і, можливо, готовий до нових стосунків

Військовий також розповів, коли їхні стосунки остаточно завершилися.
Вчора, 10 березня, на телеканалі "1+1 Україна" показали другий епізод проєкту "Пісня мого життя" з ведучою Катериною Осадчою.
У новому випуску своїми історіями поділилися співачка Оля Полякова, український військовослужбовець, оборонець Маріуполя Михайло Діанов, представниця України на "Євробаченні", співачка Jerry Heil, а також телеведучий Григорій Решетнік з дружиною Христиною.
Зокрема, Михайло Діанов у проєкті повідомив про розрив зі своєю дружиною Ольгою. За словами військового, це сталося на початку минулого року. Цей нелегкий період у Діанова асоціюється з піснями гурту "Без Обмежень". Нині ж у захисника вже немає почуттів до колишньої обраниці і він готовий до нових стосунків.
"Насправді "Дим" - це одна з перших пісень, яку я почув з репертуару гурту "Без Обмежень". Потім я вже почав знайомитися з їхньою творчістю. Це було якраз під час мого розлучення. В моєму серці тоді були слова з інших пісень гурту. Я відчував, що: "Без неї ніяк". Я дуже романтична людина. Минуло багато часу, я почув слова з пісні "Дим", в яких співалося: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", і зрозумів, що я нарешті забув свою колишню дружину. Я вільний і навіть, можливо, готовий до нових стосунків", - каже військовий.
Зазначимо, Михайло Діанов розлучився зі своєю дружиною Ольгою понад 12 років тому. Утім, військовий зізнався, що продовжував кохати жінку. Він не наважувався зробити перший крок, адже боявся невзаємності. Утім, у листопаді минулого року військовий натякнув, що зійшовся з коханою. Він тоді опублікував кадри з дружиною та донькою зі святкування дня народження, які підписав: "Нарешті сім'я докупи".
Дивіться "Пісню мого життя" щонеділі о 21:00 на телеканалі “1+1 Україна”.
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