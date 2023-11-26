Захисник Михайло Діанов возз'єднався з дружиною після розлучення і показав їхні щасливі фото з донькою

Військовий розлучився з обраницею ще понад 12 років тому.

Захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов возз'єднався з дружиною Ольгою після розлучення.

Щасливими сімейними фото військовий поділився у своєму Instagram. На одному зі знімків Михайло задуває свічку на торті, який тримає його дружина, а поруч з ними стоїть їхня донька Катерина.

"Нарешті сім'я докупи!" – підписав фото морпіх.

Михайло Діанов із дружиною та донькою / Фото: instagram.com/dianovmiha

На іншому фото Михайло Діанов позує поруч із донькою та дружиною, обійнявши їх.

"Доця, мама і тато. Обожнюю тих двох…." – додав захисник.

Михайло Діанов із дружиною та донькою / Фото: instagram.com/dianovmiha

Зазначимо, раніше Михайло Діанов розповідав, що розлучився з дружиною Ольгою понад 12 років тому. Однак захисник зізнався, що все ще кохає свою колишню і його почуття не згасли. Діанов не наважувався зробити перший крок, адже боявся почути відмову.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав рідкісне фото з дружиною. Знімок генерал опублікував з нагоди важливого свята.

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