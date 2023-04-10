Захисники Авдіївки отримали два дрони за сприяння Favbet Foundation

Національна гвардія України отримала два дрони за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Дрони передані до спецпідрозділу, який тримає оборону в районі Авдіївки. DJI Mavic допоможуть захисникам України у веденні аеророзвідки та коригуванні артилерійського вогню.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали 100 автомобілів, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони становила близько 60 млн. грн.

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Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.