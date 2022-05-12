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Захисники "Азовсталі" роблять спроби контратакувати окупантів - радник міського голови Маріуполя

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Захисники "Азовсталі" роблять спроби контратакувати окупантів - радник міського голови Маріуполя

Фото: Associated Press

Українські захисники, які перебувають на оточеному окупантами заводі "Азовсталь" продовжують тримати оборону.

Іноді вони навіть ідуть в контратаки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора ворог не прийняв спроби штурму по землі. Основна мета - блокування виходів з системи підземних переходів, на яки ворогу вказав зрадник. Не дивлячись на це, наші Захисники Маріуполя роблять спроби контратак, ризикуючи всім. Героїзму Захисників Маріуполя немає достатньо потужного опису", - сказав він.

За словами Петра Андрющенка, одна з найбільших проблем для наших захисників в Маріуполі - дрони. Якби був спосіб їх засліпити або саджати - військовим було б набагато легше, і не лише в Азовсталі.

Нагадаємо, що електромонтер з "Азовсталі" "злив" окупантам дані про підземні тунелі заводу, якими користуються захисники України. Від початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками  псевдореспублік.

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