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Захисники Маріуполя знищили техніку окупантів

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Захисники Маріуполя знищили техніку окупантів

Фото: gettyimages.com

Бійці "Азову" відмінусували 3 одиниці техніки росіян.

Бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, знищили техніку окупантів.

Про це повідомляється у телеграм-каналі полку.

"Азов продовжує нищити ворогів. Бійці полку Азов сьогодні знищили 1 танк, 1 БТР та 1 БМП ворога. Також було підбито ще 1 танк московських окупантів. Боротьба триває. Маріуполь - це Україна!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Маріуполі протягом минулої доби російські окупанти продовжували просування до центру міста та вогневе ураження позицій наших військ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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