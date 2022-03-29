Захисники Маріуполя знищили техніку окупантів

Бійці "Азову" відмінусували 3 одиниці техніки росіян.
Бійці полку "Азов", які боронять Маріуполь, знищили техніку окупантів.
Про це повідомляється у телеграм-каналі полку.
"Азов продовжує нищити ворогів. Бійці полку Азов сьогодні знищили 1 танк, 1 БТР та 1 БМП ворога. Також було підбито ще 1 танк московських окупантів. Боротьба триває. Маріуполь - це Україна!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Маріуполі протягом минулої доби російські окупанти продовжували просування до центру міста та вогневе ураження позицій наших військ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Читайте також:
- "Я бачив те, чого, сподіваюсь, ніхто не побачить" – грецький дипломат порівняв Маріуполь з Алеппо
- У Будапешті на березі Дунаю виклали 300 пар взуття: вшанували пам’ять загиблих у драмтеатрі в Маріуполі
- "Місто практично повністю зруйноване": Зеленський розповів росЗМІ про катастрофічну ситуацію в Маріуполі через окупантів