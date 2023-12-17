Захисники отримали нові дрони Scythe — відповідь російським Shahed: що відомо про БПЛА

Новий тип ударних БПЛА дальнього радіусу дії, який вже отримали українські захисники, вже починає завдавати ударів по росіянах.

Forbes дізналися подробиці про новий БПЛА.

Дрони для України виробляє компанія Terminal Autonomy. Наразі - 50 штук на місяць, але вже до другого кварталу 2024-го планується випуск 500 штук на місяць.

"Наша мета - виробляти 1000 одиниць продукції щомісяця. Але масштабуватися всього за один квартал нереально", - розповів співзасновник Франсиско Серра-Мартінс.

Що відомо про безпілотник AQ 400 Scythe

Корпус безпілотника зроблений з фрезерованих листів фанери, зібраних на меблевих фабриках, що, за словами творців, вигідніше для масового виробництва, ніж 3D-друк або використання таких матеріалів, як скловолокно. Дрон спроєктований таким чином, щоб його можна було виробляти без залучення кваліфікованої робочої сили, що дозволить легко нарощувати обсяги без тривалого технічного навчання.

Базовий планер Scythe коштує близько 15 тисяч доларів; з урахуванням рекомендацій та інших доповнень ця сума зростає приблизно до 30 тисяч доларів (ціна Shahed-136 вказана у розмірі 20-50 тисяч доларів).

AQ 400 Scythe - характеристики

Запас ходу Scythe - близько 750-900 км, в залежності від варіанту двигуна. Цього достатньо, щоб у межах досяжності опинилася величезна територія Росії, а також весь окупований Крим.

Крейсерська швидкість дрона - близько 140 км/год, а максимальна кінцева - 200 км/ч. Scythe несе 42-кг боєголовку, як у "шахедів".

За словами засновника компанії, стандартним боєзарядом є українська термобарична боєголовка масового виробництва або пара 122-мм артснарядів, які розкидають шрапнель по великій площі.

Нагадаємо, українські військові отримали початкову партію нових ударних безпілотників AQ 400 Scythe. Компанія-виробник Terminal Autonomy показала, як виглядає БПЛА.

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