Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Захисники отримали нові дрони Scythe — відповідь російським Shahed: що відомо про БПЛА

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
Дата публікації
Перегляди
437
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Захисники отримали нові дрони Scythe — відповідь російським Shahed: що відомо про БПЛА

Безпілотник AQ 400 Scythe / Фото: Terminal Autonomy

Новий український штурмовий безпілотник AQ 400 Scythe ("Коса") - це відповідь України на російські Shahed-131/136.

Новий тип ударних БПЛА дальнього радіусу дії, який вже отримали українські захисники, вже починає завдавати ударів по росіянах.

Forbes дізналися подробиці про новий БПЛА.

Дрони для України виробляє компанія Terminal Autonomy. Наразі - 50 штук на місяць, але вже до другого кварталу 2024-го планується випуск 500 штук на місяць.

"Наша мета - виробляти 1000 одиниць продукції щомісяця. Але масштабуватися всього за один квартал нереально", - розповів співзасновник Франсиско Серра-Мартінс.

Що відомо про безпілотник AQ 400 Scythe

Корпус безпілотника зроблений з фрезерованих листів фанери, зібраних на меблевих фабриках, що, за словами творців, вигідніше для масового виробництва, ніж 3D-друк або використання таких матеріалів, як скловолокно. Дрон спроєктований таким чином, щоб його можна було виробляти без залучення кваліфікованої робочої сили, що дозволить легко нарощувати обсяги без тривалого технічного навчання.

Базовий планер Scythe коштує близько 15 тисяч доларів; з урахуванням рекомендацій та інших доповнень ця сума зростає приблизно до 30 тисяч доларів (ціна Shahed-136 вказана у розмірі 20-50 тисяч доларів).

AQ 400 Scythe - характеристики

Запас ходу Scythe - близько 750-900 км, в залежності від варіанту двигуна. Цього достатньо, щоб у межах досяжності опинилася величезна територія Росії, а також весь окупований Крим.

Крейсерська швидкість дрона - близько 140 км/год, а максимальна кінцева - 200 км/ч. Scythe несе 42-кг боєголовку, як у "шахедів".

За словами засновника компанії, стандартним боєзарядом є українська термобарична боєголовка масового виробництва або пара 122-мм артснарядів, які розкидають шрапнель по великій площі.

Нагадаємо, українські військові отримали початкову партію нових ударних безпілотників AQ 400 Scythe. Компанія-виробник Terminal Autonomy показала, як виглядає БПЛА.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
437
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація