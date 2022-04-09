Захисники України глушать зв'язок окупантів, через що російські генерали змушені керувати військами на полі бою

Проблеми з радіо також допомагають опосередковано вбивати російських генералів та інших командирів.

Українці підслуховують окупантів і ведуть мовлення на їхніх частотах.

Про це повідомляє Economist.

Однією з багатьох невдач вторгнення російських військ в Україну був радіозв'язок. Були історії про те, що військові вдаються до комерційних рацій, а українці перехоплюють їхні частоти. Це може здатися не таким серйозним, як відсутність сучасних танків або ракет, але це допомагає пояснити, чому російські сили здаються погано скоординованими, стають жертвами засідок і втратили таку кількість військ, зокрема сімох генералів.

Росіяни часто користуються нешифрованим зв’язком, що дозволяє будь-якому радіолюбителю їх підслуховувати, а ЗСУ їх глушити. З 2012 року російські війська оснастили раціями "Азарт", у яких є вбудоване шифрування, вони можуть працювати на високих частотах. А проте, підтверджують аналітики, обладнання на всіх військових РФ не вистачає.

Українські захисники постійно записують розмови окупантів та через волонтерів їх транскрибують.

Сюди входять розмови, в яких російські командири повідомляють, що половина їхніх військ потерпає від обмороження, що їм не вистачає транспорту для всіх загиблих або що вони обстріляні дружнім вогнем чи потрапили під обстріл.

Проблеми з радіо також допомагають опосередковано вбивати російських генералів та інших командирів. Відсутність зв’язку з підрозділами, які ведуть застопорене просування, змушує старших офіцерів йти вперед особисто і ставати мішенями. В одному випадку українські війська стверджували, що впізнали та знайшли російського генерала, якого потім убили, оскільки він спілкувався по незашифрованому каналу. Радіоприймачі можуть бути менш смертельними, ніж зброя, але нездатність Росії інвестувати в свої комунікації гальмує її сили.

Нагадаємо, що в Росії вирішили не шокувати населення великими втратами в результаті "спецоперації" в Україні, тож тіла загиблих окупантів будуть відправляти додому невеликими партіями.