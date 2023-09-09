Захист енергетики та критичної інфраструктури від ударів РФ із неба: Зеленський провів засідання Ставки

Учасники ставки також обговорили захист прифронтових територій, портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору".

Президент України Володимир Зеленський 9 вересня провів засідання Ставки. Там обговорили підготовку до зими та план захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору". Захист прифронтових територій. Підготовка до зими", - уточнив Зеленський.

Доповіді робили прем’єр-міністр, Міністерство енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштаб.

"Усі доручення роздані. Робота триває", - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, місцева влада та енергетичні компанії вже розробили графіки відключення світла в регіонах України, їх можуть застосовувати вже від 1 жовтня. Відключення електроенергії може початися з новими атаками росіян.

Читайте також: