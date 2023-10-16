Захист Коломойського просив залучити консула Ізраїлю до слідства: адвокатам відмовили

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського ініціювали клопотання до Бюро економічної безпеки України та просили залучити для участі у слідчих діях уповноваженого консула Держави Ізраїль.

Про це заявив адвокат Олександр Лисак.

За словами Лисака, детективи наполегливо і, на думку захисту, безпідставно відмовляють у задоволенні цього клопотання.

"Ми отримуємо послідовні відмови у забезпеченні зустрічей з дружиною клієнта, залучення консула, а самого клієнта жодного разу за час перебування під вартою не допитували. Більше того, останню відмову детективи надали фактично в той самий день звернення з клопотанням, що на нашу думку, свідчить про шаблонне ставлення слідства до будь-яких клопотань захисту", – заявляє адвокат.

Нагадаємо, 6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на зменшення застави у 3,9 мільярдів гривень. Раніше, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн.

Однак в середині вересня бізнесмену повідомили про ще одну підозру – у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку", після якої суд збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн грн.