Захист неба, польський кордон і ситуація в Авдіївці: головне зі звернення Зеленського

Український лідер звернувся до українців із потяга дорогою на зустріч із президентом Франції та канцлером Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність українським захисникам неба, які відбили чергову російську атаку, розповів про майбутні зустрічі із західними партнерами і про ситуацію на польському кордоні.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в четвер, 15 лютого, яке записав у потязі дорогою на зустріч із президентом Франції та канцлером Німеччини.

Про ракетний удар Росії

Зеленський нагадав, що цієї ночі російські агресори застосували понад 20 ракет різних типів, значну частину яких було знищено.

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“Я дякую всім воїнам Повітряних сил, усім нашим зенітникам, мобільним вогневим групам. Дякую кожному й кожній, хто забезпечує ефективність ППО та РЕБ. І скоро додамо ще сили нашому захисту від російського терору”, - пообіцяв президент.

Про міжнародну співпрацю

Сьогодні за участю глави держави відбулося кілька підготовчих нарад перед запланованими “вагомими зустрічами з партнерами”.

“Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди”, - наголосив президент.

Про ситуацію на кордоні з Польщею

Також відбулася нарада щодо прикордонної ситуації з Польщею, на якій президент Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю терміново переговорити з польським колегою.

“Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними”, - зауважив він.

Зеленський наголосив на необхідності захищати добросусідство та солідарність.

“Ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас”, - підкреслив президент.

Про підтримку бізнесу

Цього ж дня відбулася зустріч президента із представниками українського бізнесу у форматі недавно створеної Ради з підтримки підприємництва в умовах війни.

“Ми обговорили чіткі речі – те, що може дати більше впевненості бізнесу й державі. Ми однаково зацікавлені у зростанні нашої економіки, створенні й збереженні якнайбільшої кількості робочих місць”, - повідомив Зеленський.

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За його словами, є перший блок рішень, які будуть пропонуватися на розгляд Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, а згодом – Верховній Раді та Кабінету Міністрів.

“Більше захисту для бізнесу від процесуальних порушень та зловживань. Більше можливостей підтримати «білий» бізнес та отримати, відповідно, більше податків. Додати більше ефективності Бюро економічної безпеки. Таких завдань вистачає. І всі державні інституції в підсумку мають бути переналаштовані максимально на допомогу економічному зростанню. Часові межі для рішень теж уже окреслені”, - поінформував президент.

Про ситуацію в Авдіївці

Президент Зеленський вислухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.

“Ситуація на фронті – Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів”, - запевнив він.

Звернення Зеленського з потяга: Зараз якраз на шляху!

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо станом вечір 15 лютого щодо ситуації в Авдіївці, яку вкотре намагаються захопити російські окупанти.

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