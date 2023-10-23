Захист повідомляє про проблеми зі здоров’ям Коломойського: слідство відмовило в обстеженні

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського повідомляють, що у їхнього підзахисного розпочалось загострення хвороб: почастішали приступи панкреатиту, болі в нирках, збільшився рівень цукру у крові та почав погіршуватись зір.

Про це розповів адвокат Олександр Лисак.

Він зазначив, що сторона захисту неодноразово надавала суду, слідству, прокурорам документи, що підтверджують наявність у клієнта захворювань і необхідність його постійного лікування та медичного нагляду лікарів.

"Вже зараз у Ігоря Валерійовича розпочалось загострення хвороб: почастішали приступи панкреатиту, болі в нирках, збільшився рівень цукру у крові та почав погіршуватись зір. Клієнту необхідне термінове незалежне обстеження лікарів, про що ми постійно просимо детективів та прокурорів, які здійснюють нагляд за розслідуванням, однак наші прохання фактично ігноруються", – каже адвокат.

Лисак також заявив, що адвокати просили перевести Коломойського до Військово-медичного управління СБУ, провести йому медичне обстеження у Єврейському медичному центрі Джей Ем Сі, ультразвукове обстеження, надати дозвіл забір крові для аналізу незалежними медичними установами в чому було відмовлено, або залишено відповідні клопотання без відповіді.

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"Яка дійсна мета даної бездіяльності? Ми зараз постійно чуємо про необхідність інтеграції нашої держави у ЄС, проте чи розуміють наші правоохоронні органи європейські стандарти дотримання права на охорону здоров’я? Чи дотримується наша держава стандартів та умов утримання під вартою осіб, вина яких не є доведеною?", – додав адвокат.

Нагадаємо, 6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на зменшення застави у 3,9 мільярдів гривень. Раніше, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн.

Однак в середині вересня бізнесмену повідомили про ще одну підозру – у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку", після якої суд збільшив розмір застави до 3 млрд 891 млн грн.