Захист та відновлення Сумщини: президент провів виїзну Ставку в регіоні

Під час засідання Ставки обговорювалися питання ППО та енергетики.

Президент України Володимир Зеленський провів виїзну Ставку у Сумській області.

Про це гарант повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Два основних питання, які в цьому регіоні, як і в інших прифронтових, тісно повʼязані, – це ППО та енергетика. Заслухав доповідь в.о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка та командувача Повітряного командування "Схід" Івана Теребухи щодо заходів, яких ВПС вживають для посилення захисту конкретно Сумщини, інших прикордонних регіонів та всієї нашої держави", – повідомив президент.

Під час засідання Ставки міністр енергетики Герман Галущенко доповів про роботи з відновлення електропостачання у Сумах та громадах району, а також про заходи для подальшого убезпечення енергетичних обʼєктів та підготовки до зимового періоду.

"Також отримав доповідь головкома Олександра Сирського. Раніше сьогодні ми разом відвідали героїчну 82-гу бригаду. На Ставці головком доповів про загальну ситуацію на фронті та найскладніші напрямки, про перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад", – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на Сумщині оголошено примусову евакуацію дітей та їхніх батьків. Це стосується цілої низки громад регіону через те, що ситуація в області погіршується.

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