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Захист України від тих, хто на боці агресора: Зеленський анонсував юридичні кроки для зачистки країни від агентів РФ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
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Захист України від тих, хто на боці агресора: Зеленський анонсував юридичні кроки для зачистки країни від агентів РФ

Фото: Офіс президента України

Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення України від тих, хто на боці агресора.

За словами Зеленського, є подання від Служби безпеки щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців 4 лютого.

"Завтра ж буде зроблений іще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у РНБО анонсували "зачистку" країни від агентів Росії.

Як повідомлялося, депутати хочуть позбавити громадянства українців, які отримують паспорти РФ.

Зазначимо, в Україні готуються запровадити іспит для отримання громадянства.

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Дата публікації
Перегляди
1846
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