"Захист" від мобілізації: ухилянти в хімкостюмах намагалися втекти з України (відео)

За свої послуги ділки просили по 5 300 доларів США з однієї людини.

На Одещині затримали групу осіб неподалік села Градениці Біляївського району, які в костюмах хімічного захисту намагалися перетнути кордон.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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"Двоє чоловіків, вони ж організатори, підшукували потенційних "клієнтів", які мали намір незаконно перетнути кордон. Їх вони підвозили до одного з сіл прикордоння та давали вказівки щодо їхніх подальших дій. За свої послуги ділки просили по 5 300 доларів США з кожного. Однак частину суми – 1 000 доларів США – "клієнти" мали переказувати на криптогаманець", – розповіли прикордонники.

Маршрут мав проходити через Кучурганський лиман (водосховище, яке Молдавська ДРЕС використовує як охолоджувач і є джерелом забруднення водойми – ред.), тому для цього "ділки" екіпірували ухилянтів у заброди захисного костюму.

Двом організаторам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід. Щодо восьми мандрівників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.

Нагадаємо, в "Азові" запропонували відправити по ухилянтів бойові бригади.

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