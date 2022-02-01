Захист від шантажу з боку Росії: Україна та Польща збудують спільний газопровід

Будівництво газопроводу дасть змогу збільшити обсяг газу, що поставляється на Схід, запевнив Матеуш Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи з офіційним візитом у Києві, зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем. Під час переговорів вони домоволися про будівництво газопроводу.
Про це він сказав 1 лютого під час спільного брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем.
За словами польського прем'єра, будівництво газопроводу дасть змогу збільшити обсяг газу, що поставляється на Схід.
"Ми говорили (з прем'єр України Денисом Шмигалем - ред.) про розширення пропускної спроможності із Заходу на Схід, будівництво газопроводу, який міг би передавати великі обсяги газу в недалекому майбутньому", - розповів Моравецький.
Нагадаємо, польська енергетична компанія PGNiG повідомила про покупку партії зрідженого природного газу (ЗПГ) у США для України. Газ відправлять до українського кордону для американсько-української компанії Energy Resources of Ukraine (ERU). Зауважимо, співпраця PGNiG та ERU розпочалася у серпні 2016 року. Тоді на ринок України поставили першу партію газу від польського концерну. У жовтні 2021 року PGNiG Group у співпраці з ERU здійснила першу в історії постачання неросійського газу до Молдови.
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