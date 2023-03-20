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«Захисти своє!» - ЗСУ випустили зворушливий ролик, в якому знімалися справжні військові

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«Захисти своє!» - ЗСУ випустили зворушливий ролик, в якому знімалися справжні військові

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Відеоролик створено на волонтерських засадах українськими компаніями.

Збройні сили України випустили потужний соціальний відеоролик, в якому в якості акторів брали участь справжні військові. Він закликає українців вступати до лав ЗСУ та захистити найдорожче для себе. 

«Долучитися до лав ЗСУ означає захистити найдорожче для себе: свою країну, свою любов, своїх рідних, батьків, дітей, свій хліб, свій спосіб життя. Захистити своє майбутнє. Захистити своє. Сьогодні Україна захищає своє. Нові види озброєння, нова техніка, потужна світова підтримка нашої держави разом з українським духом – це реальний шанс перемогти ворога. Реальний шанс захистити своє та жити у вільній країні», - йдеться у повідомленні ЗСУ.

В ЗСУ також наголошують, що в ролику – справжні військові, які у цивільному житті були програмістами, діячами культури, юристами, водіями тощо.

Відеоролик створено на волонтерських засадах українськими компаніями.

Дата публікації
Перегляди
483
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