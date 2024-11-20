Захистили об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області: як три українські військові збили крилату ракету

Йдеться про три героїні, які захистили наше небо: історія відваги та професіоналізму

Влучний постріл, точна координація, і радісні емоції перемоги: міністр оборони Руслан Умеров особисто зустрівся із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги.

Про це він повідомив у інформації у соціальних мережах.

Їхня злагоджена робота дозволила захистити важливий об’єкт критичної інфраструктури у Рівненській області, збивши російську крилату ракету Х-101.

Відео цієї бойової операції зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона забезпечувала відеофіксацію, яка стала не лише доказом успішного виконання завдання, але й мотивувальним моментом для всіх нас.

Старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролювала повітряну ситуацію і передавала ключову інформацію про ціль. Її точна координація стала запорукою успіху.

А влучний пуск із ПЗРК "Ігла" виконала солдат Наталія Грабарчук, яка раніше пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні. Її професіоналізм і зосередженість довели, що кожна мить підготовки має значення.

"Пишаємось вами, вашою службою та вашою незламністю! Від імені Міністерства оборони та всієї України подякував Ользі, Валентині та Наталії за їхню відданість і сміливість та вручив заслужені відзнаки Міноборони. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу", - заявив міністр.

Із влучним пострілом Наталію привітав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Солдат Наталія Грабарчук, армія та вся Україна пишаються вами. Дякую за роботу! Слава Україні", – написав він.

"Перший бойовий пуск... Поцілила! Ексвихователька дитячого садка, після навчальної підготовки довела, що в генах українок закладені бойові навички легендарних амазонок про яких згадував Геродот вимальовуючи Історію території сучасної України", – підтримали військову користувачі соцмережі в коментарях під відео.

Тим часом Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 19 листопада ЗСУ начебто здійснили удар по об'єкту на території Брянської області, використавши шість балістичних ракет ATACMS.

Тим часом президент України Володимир Зеленський не надав деталей щодо ситуації, проте зауважив, що Україна тепер матиме більше можливостей для дальніх ударів.

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