Захистили так захистили: росіяни скинули ФАБ-1500 на магазин Донеччини (відео)

Російські війська вчергове вирішили "захистити" мешканців Донбасу. Так, вони з літака скинули ФАБ-1500 на магазин у Єнакієво.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Росіяни скинули ФАБ-1500 на магазин Донеччини

Тотальний "захист" з 2014 року

Кадри оприлюднили люди, які перебували на місці інциденту. На щастя, бомба не вибухнула.

"Дивно, що вона не вибухнула. А якби стався вибух – були б численні жертви і вся російська пропаганда верещала б, що Україна бомбить Донбас західною зброєю", – зауважив Казанський.

Він додає: приблизно так і виглядає "захист Донбасу" у виконанні РФ із 2014 року.

Нагадаємо, у Донецькій області українські прикордонники-зенітники підбили російську авіаційну касетну бомбу завважки 250 кг.

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