Заглядайте у гаманці та скарбнички: звичайні 25 копійок можуть коштувати 20 тисяч гривень

Монета 25 копійок

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Деякі старі українські монети номіналом 25 копійок користуються величезним попитом серед нумізматів. Завдяки унікальним деталям та обмеженому тиражу вони перетворилися на справжню рідкість, за яку колекціонери викладають чималі суми — як-от за 25-копієчний монету 1992 року (різновид 3ГАм), ціна якої на аукціонах доходить до 20 тисяч гривень.

Про це розповіли фахівці ресурсу «Монети-ягідки». Розпізнати ж дорогі 25 копійок, за словами експертів, можна за:

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товстим середнім зубом тризуба;

відсутністю черешків у гронах №4 і 8.

За такі 25 копійок заплатять великі гроші / Фото: «Монеты-ягодки»

«Такі 25 копійок 1992 року знаходили лише 4 рази, і коштують вони понад 20000 грн. Існує схожий різновид 2ГАм, він трапляється частіше, а тому дешевший», — йдеться у повідомленні.

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Раніше ми писали про те, що звичайні дрібні копійки в домашніх скарбничках можуть принести їхнім власникам чималий дохід. Колекціонери оголосили полювання на рідкісні різновиди українських монет, ціна яких на аукціонах сягає 10 тисяч гривень. За даними експертів, найпростіше реалізувати цінні екземпляри 1992 року карбування, хоча вигідний прибуток здатні принести й монети пізніших років випуску. Зокрема, станом на серпень 2026 року особливий попит мають дві конкретні копійки.

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