Захлинувся у ванній: у Харкові медики дивом врятували дитину, яка перебувала у стані клінічної смерті

Медики закликають не кидати малолітніх дітей без нагляду дорослих.
У Харкові медики повернули до життя дитину, яка перебувала у стані клінічної смерті — хлопчик захлинувся у ванній.
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харкова.
Так, жінка знайшла свого неповнолітнього сина у ванній — він лежав обличчям у воді. Коли медики прибули на місце, дитина перебувала у стані клінічної смерті.
“Завдяки високопрофесійним та злагодженим діям працівників серцево-легенева діяльність у дитини була відновлена. Хлопчика разом із мамою шпиталізовано до лікувального закладу. Дякуємо бригаді медичної допомоги за оперативність та професіоналізм. Вкотре нагадуємо батькам не залишати дітей без нагляду”, — розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, що під Харковом вантажівка перекинулася на таксі з пасажирами: водій MAN був напідпитку.
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