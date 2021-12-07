Захлинувся у ванній: у Харкові медики дивом врятували дитину, яка перебувала у стані клінічної смерті

Захлинувся у ванній: у Харкові медики дивом врятували дитину, яка перебувала у стані клінічної смерті

Медики закликають не кидати малолітніх дітей без нагляду дорослих.

У Харкові медики повернули до життя дитину, яка перебувала у стані клінічної смерті — хлопчик захлинувся у ванній.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харкова.

Так, жінка знайшла свого неповнолітнього сина у ванній — він лежав обличчям у воді. Коли медики прибули на місце, дитина перебувала у стані клінічної смерті.

“Завдяки високопрофесійним та злагодженим діям працівників серцево-легенева діяльність у дитини була відновлена. Хлопчика разом із мамою шпиталізовано до лікувального закладу. Дякуємо бригаді медичної допомоги за оперативність та професіоналізм. Вкотре нагадуємо батькам не залишати дітей без нагляду”, — розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що під Харковом вантажівка перекинулася на таксі з пасажирами: водій MAN був напідпитку.

Читайте також: