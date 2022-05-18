Заходи армії Гітлера: у Мелітополі окупанти нищать книги з історії України через "ідеї націоналізму" у них

На тимчасово окупованих територіях армія держави-терористки Росії нищать усе, що пов'язане з Україною.
У Мелітополі Запорізької області, який захопила армія РФ, окупанти разом з колаборантами проводять заходи гітлеровської армії. Зокрема, вони знищують українські книги.
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
"Знищували книги, а разом з ними історію та культуру націй, які вони вважали "неправильними", - йдеться у повідомленні.
Окупанти держави-терористки з бібліотек вилучають українські книги. Зокрема, підручники з історії України. Їх росіяни оголосили забороненою літературою, які "на їхню хвору думку, просувають ідеї націоналізму". Замість них, планують завести підручники кремлівських псевдоісториків-пропагандистів.
Як повідомлялося, в Ірпені Київської області російські окупанти спалили "Біблії" та знищили будівлю християнської місії "Євразія".
Читайте також:
- Замість лежаків - міни і "Гради": в окупованій курортній Кирилівці бази відпочинку не запрацюють
- "Ви зараз бомбите дітей": президент Фінляндії жорстко поговорив із Путіним
- "Влада здала місто": російські "шептуни" поширюють у Мелітополі плітки і фейки