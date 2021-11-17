Заходили тільки поліцейські і рятувальники: під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові обікрали студентів-іноземців

Заходили тільки поліцейські і рятувальники: під час пожежі у багатоповерхівці у Харкові обікрали студентів-іноземців

Студентів евакуювали з квартири, а по поверненню вони виявили, що з квартири зникли гроші та комп'ютерна техніка.

У Харкові іноземні студенти після гасіння пожежі на їхньому поверсі у багатоповерхівці виявили, що з квартири зникли цінні речі, зокрема, ноутбуки та гроші.

Про це вони розповіли у телеграм-каналі "Х* Харків".

За словами студентів, вони мешкають у арендованій квартирі на вулиці Культури, де вчора сталася масштабна пожежа.

"Ми пробули в квартирі замкненими годину, потім приїхали рятувальники і попросили нас негайно залишити квартиру. Це було о першій годині ночі. Ми пробули на вулиці понад 4 години, поки вогонь не загасили. Ми попросили поліцію пройти в квартиру, щоб забрати наші речі та гроші (там були 3 ноутбуки і 10 тисяч доларів). Поліція відмовила, і ми залишилися до ранку в будинку наших друзів", - розповідають студенти.

Вони повідомили, що, коли повернулися до квартири, то виявили, що зникли 3 ноутбуки, 10 тисяч доларів і дорогі годинники.

"До квартири заходили лише поліцейські та пожежники. Ми написали заяву, але нам натякнули забути про речі та гроші. Ми - іноземці, і нам ніхто не допомагає. Ми не знаємо як повернути наші речі та гроші. Сидимо на сумському ринку, бо це єдине місце, де ми можемо чекати, на вулиці дуже холодно", - розповідають іноземні студенти.

У поліції прокоментували, що заява про злочин надійшла 16 листопада до чергової частини Харківського районного управління поліції №3.

"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. На цей час інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №3, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України", - зазначили у пресслужбі поліції Харківської області.

Нагадаємо, що Харкові 7 годин гасили вогонь у багатоповерхівці. В результаті сильно пошкоджені квартири двох під’їздів.

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