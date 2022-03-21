"Заходиш до будь-якої квартири і береш, що хочеш": СБУ перехопило розмову окупантів-мародерів

"Заходиш до будь-якої квартири і береш, що хочеш": СБУ перехопило розмову окупантів-мародерів

Спецслужба стверджує: мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні.

Розбагатіти в Україні – не проблема: заходиш до будь-якої квартири і береш, що хочеш. Так говорить черговий загарбник на нових перехоплених розмовах СБУ.

Служба безпеки має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні.

"Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої "здобутки". Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині. Він телефонує дружині з української SIM-карти, яку "знайшов" разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень. Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. "Добитчик", вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту", - йдеться у повідомленні СБУ.

Російський мародер розповідає, що дехто з його однополчан "приїде додому – іпотеку закриє".

"Та поки орки фантазують, як витрачатимуть награбоване, українські військові нищать їх на всіх фронтах. І наша перемога зовсім скоро! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, за 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів. Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин або 34 560 хвилин. Тобто кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

Читайте також: