Заходитимуть "мінуси": синоптикиня розповіла про похолодання найближчими днями

Проте вже від п'ятниці, 24 грудня, знову очікується потепління

Завтра, 20 грудня, вночі та вранці на дорогах більшості областей України буде ожеледиця.

Про це інформує Укргідрометцентр.

За словами синоптиків, падатиме невеликий сніг. На південному сході вночі помірний, вдень невеликий сніг з дощем; вдень у південних областях без істотних опадів.

На дорогах більшості областей країни — ожеледиця.

температура протягом доби коливатиметься від 1° тепла до 4° морозу ;

; у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла;

у Карпатах сніг, вночі та вдень 4-9° градусів морозу.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко, до України "йдуть морози".

"Заходитимуть поки що невеликі "мінуси", — зазначила Діденко.

Але вже у День зимового сонцестояння, 21 грудня, похолодання у більшості областей України досягне вночі -6-14 градусів, а вдень -3-11 градусів, попередила синоптикиня.

"До середини тижня похолодання зміцніє, морози затріщать сильніше, проте вже від п'ятниці знову очікується потепління", — сказала вона.

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