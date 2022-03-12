Захоплена окупантами Чорнобильська АЕС і досі залишається відключеною від енергомережі

Пальне поки що підвозять, але ЧАЕС не убезпечена від механічних пошкоджень самих генераторів.

Захоплена російськими військовими Чорнобильська АЕС і досі залишається відключеною від енергомережі.

Про це заявив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Марафону Єднання #UAразом.

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"На ЧАЕС генератори працюють, допоки для них є пальне. Нам відомо, що його поки що підвозять, але ми не убезпечені від механічних пошкоджень самих генераторів. Паралельно проводяться роботи з відновлення електропостачання станції силами "Укренерго", – додав він.

Нагадаємо, Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що технічні фахівці розпочали ремонт пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території Чорнобильської атомної електростанції (АЕС). Про це заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Роботи, які розпочалися ввечері 10 березня, дозволили відремонтувати одну секцію, але зовнішнє електропостачання все ще було відключено, що вказує на те, що в інших місцях ще є пошкодження.

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