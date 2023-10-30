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Захоплення аеропорту в Дагестані та вибухи у тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 30 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Захоплення аеропорту в Дагестані та вибухи у тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 30 жовтня 2023 року

Вибухи пролунали у бухті Севастополя / Фото: Вікіпедія

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 30 жовтня 2023 року: 

  • Внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 осіб, аеродром розгромлений Читати далі –>
  • "Відчиняти двері небезпечно": що відбувалося всередині літака, коли в аеропорту столиці Дагестану спалахнули заворушення Читати далі –>
  • У Севастополі лунали вибухи: окупанти нібито "відбили атаку українських дронів" Читати далі –>
  •  Росіянам примарилося відбиття атаки українських "безекіпажних катерів" у Чорному морі Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Криму під ранок знову пролунали вибухи Читати далі –>

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Перегляди
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