Захоплення аеропорту в Дагестані та вибухи у тимчасово окупованому Криму: головні новини ночі 30 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 30 жовтня 2023 року:
- Внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 осіб, аеродром розгромлений Читати далі –>
- "Відчиняти двері небезпечно": що відбувалося всередині літака, коли в аеропорту столиці Дагестану спалахнули заворушення Читати далі –>
- У Севастополі лунали вибухи: окупанти нібито "відбили атаку українських дронів" Читати далі –>
- Росіянам примарилося відбиття атаки українських "безекіпажних катерів" у Чорному морі Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Криму під ранок знову пролунали вибухи Читати далі –>
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