"Захоплення" Веселого росіянами: у ISW оцінили заяву ворога

Російські джерела заявили про буцімто захоплення окупантами Веселого, що розташоване на північному сході від Бахмута. Проте аналітики Інституту вивчення війни поки не бачать візуальних доказів цього твердження.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Чергова сумнівна "перемога"

За словами пропагандистки Маргарити Симоньян, "захоплення" Веселого дуже важливе, оскільки це дасть російським військам доступ до дороги Т0513 Сіверськ-Бахмут і відкриє новий маршрут наступу в бік самого Сіверська – це 23 км на північ від Веселого.

"Проте перспективи російських військ провести оперативно значуще наступ на Сіверськ найближчим часом сумнівні. Російські війська утримували позиції за 9 км на схід від Сіверська протягом значного часу, але не змогли суттєво загрожувати йому з їхніх нинішніх позицій, тому ймовірне захоплення Веселого (яке розташоване далі від Сіверська, ніж інші російські позиції) малоймовірне", – запевняють в Інституті.

Як додають аналітики, місцевість безпосередньо на захід від Веселого, яку російським військам доведеться перетнути, щоб досягти маршруту Т0513, розташована в гірній місцевості на тактичних висотах, які нині контролюють українські сили. Це може ускладнити просування російських військ.

Водночас один із російських воєнкорів заявив, що Веселе залишається спірною сірою зоною. Його колеги визнають, що там йдуть тяжкі бої.

Раніше аналітики оцінили ISW ситуацію на Авдіївському напрямку.

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