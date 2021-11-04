Захоплювала СБУ, штурмувала ОДА, працювала на окупантів: пенсіонерка з Луганська скаржиться, що не отримує виплат з України (відео)

Захоплювала СБУ, штурмувала ОДА, працювала на окупантів: пенсіонерка з Луганська скаржиться, що не отримує виплат з України (відео)

Жінка нарікає, що російської пенсії їй не вистачає навіть на оплату комунальних послуг.

У Луганську пенсіонерка, яка 7 років тому брала учать у захопленні будівель СБУ та ОДА, зараз нарікає, що перестала отримувати пенсію від України.

Відео опублікували в Мережі.

"У Луганську бабуля, яка у 2014 році привела "рузький мир" та брала участь у захопленні ОДА та СБУ, скаржиться, що її позбавили української (бандерівської чи то фашистської) пенсії. Ось дивно, так хотіла "російський мир", що зрадила Україну, а тепер хоче пенсії від України. Якийсь дисонанс", - написали автори публікації..

В кадрі бабуся розповідає місцевим журналістам, як їй нелегко живеться в так званій "ЛНР".

"Я брала участь у першому захопленні ОДА, провела там ніч, брала участь у захопленні СБУ, ввійшла 6 квітня і пів року там пропрацювала у надскладних умовах на кухні. Приймала там присягу. Через хворобу пішла. Зараз вже 8 місяців я не отримую пенсію від України, а лише 2130 рублів почала отримувати від (так званої) "ЛНР", розповіла пенсіонерка.

За її словами, цих грошей не вистачає на оплату комунальних послуг - у неї за борги вже відключили світло і готуються відключити газ.

"Скоро можна очікувати, що людей почнуть викидати на вулицю", - жаліється прихильниця "руського миру".

Нагадаємо, що в Україні пенсії та соціальні виплати нараховували громадянам з окупованої Луганської області, які померли під час пандемії COVID-19.

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