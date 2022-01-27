Захоплювалася приворотами та спілкувалася з колишнім: на Хмельниччині втопилася мати 4-річної дитини

Захоплювалася приворотами та спілкувалася з колишнім: на Хмельниччині втопилася мати 4-річної дитини

27-річна жінка вийшла з дому та зникла ще у грудні минулого року.

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області з води витягли тіло жінки, яка з грудня 2021 року вважалася зниклою безвісти.

Про це пишуть "Факти".

Як стало відомо, 27-річна жінка вийшла з дому та зникла ще у грудні минулого року. Про це в поліцію повідомив чоловік, який нещодавно повернувся із заробітків. Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження почали прочісувати території, де жінка теоретично могла з'явитися.

Згодом маршрут місцевої мешканки вдалося встановити камерами спостереження. Востаннє жінку бачили на мосту через річку Смотрич. Перед смертю вона комусь писала повідомлення.

Пізніше з'ясувалося, що спілкування громадянка вела не зі своїм чоловіком. Знайомі жінки згодом розповіли, що вона підтримувала зв'язок зі своїм колишнім чоловіком, який зрідка навіть навідувався до них додому.

Крім того, громадянка захоплювалася приворотами та сиділа на тематичних сайтах. Водночас все ще невідомо, внаслідок чого жінка могла вдатися до крайніх заходів. Без матері лишився 4-річний син.

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