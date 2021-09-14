Захоплювалася японськими комп'ютерними іграми: з'явилися нові подробиці самогубства дівчинки в Харкові

Причину події встановлюють правоохоронці.

У Харкові 15-річна дівчинка, яка під час прогулянки з подругою зробила селфі і стрибнула з багатоповерхівки, захоплювалася комп'ютерними японськими іграми.

Про це пишуть в місцевому телеграм-каналі.

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За попередньою інформацією, дівчинка стояла на обліку в психіатричній лікарні і захоплювалася комп'ютерними японськими іграми. Однак достовірну причину того, що сталося, а також деталі життя підлітка, будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, що дівчинка гуляла разом зі своєю подругою. У якийсь момент вона запропонувала приятельці піднятися на дах багатоповерхівки. Коли вони зробили селфі, школярка розбіглася і стрибнула з висотки. Від отриманих травм вона померла на місці.

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