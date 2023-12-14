Захоплював Маріуполь та Волноваху, а потім отримав медаль: викрито ще одного зрадника

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони на Донеччині. Зокрема, підозру отримав ворожий кулеметник, який допомагав захоплювати Маріуполь та Волноваху.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Українські захисники взяли його у полон під час контрнаступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року. Затриманим виявився донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків Південного військового округу збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.

Його призначили на "посаду" кулеметника, видали зброю та боєприпаси, а також посвідчення та одяг російського зразка. Потім зрадника відправили на полігон, він пройшов тактичну та вогневу підготовку.

"Після завершення "курсів" його відрядили на передову, де він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи. За це зловмисник був нагороджений медаллю "За бойові заслуги" з рук командування російських військ. Згодом його у складі окупаційного підрозділу перекинули до Запоріжжя для стримування контрнаступу українських військ у Пологівському районі", - додали в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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