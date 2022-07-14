Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Захоплював рідну Київщину: ДБР повідомило про підозру зраднику, який 2014-го присягнув росіянам

Дата публікації
Перегляди
753
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Захоплював рідну Київщину: ДБР повідомило про підозру зраднику, який 2014-го присягнув росіянам

Фото: УНІАН

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру зраднику - колишньому заступнику начальника розвідувального управління командування штабу Військово-Морських Сил ЗСУ.

Йдеться про Ігоря Татарченка, який є уродженцем Київської області. Він 2014-го перейшов на бік російських окупантів, а вже 2022-г разом з військами держави-терористки прийшов на територію України.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. 

Зазнаається, що капітан ІІ рангу Татарченко після захоплення окупантами його частини у Севастополі присягнув на вірність РФ. Нині ж на посаді командира 155 окремої бригади морської піхоти воює проти України на боці окупантів. Зокрема, його бригада брала участь в бойових діях у Бучі та Ірпені. 

Правоохоронці встановили, що його близькі родичі й досі проживають на території Київської області.

Наразі зраднику-Татарченку повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від роботи заступника голови Харківської облради. Все тому, що чоловік має російський паспорт та податковий номер.

Читайте також:

Після "прильоту" у Вінниці величезна пожежа

Після "прильоту" у Вінниці величезна пожежа
Наступна публікація