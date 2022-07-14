Захоплював рідну Київщину: ДБР повідомило про підозру зраднику, який 2014-го присягнув росіянам

Йдеться про Ігоря Татарченка, який є уродженцем Київської області. Він 2014-го перейшов на бік російських окупантів, а вже 2022-г разом з військами держави-терористки прийшов на територію України.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазнаається, що капітан ІІ рангу Татарченко після захоплення окупантами його частини у Севастополі присягнув на вірність РФ. Нині ж на посаді командира 155 окремої бригади морської піхоти воює проти України на боці окупантів. Зокрема, його бригада брала участь в бойових діях у Бучі та Ірпені.

Правоохоронці встановили, що його близькі родичі й досі проживають на території Київської області.

Наразі зраднику-Татарченку повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань ініціювало відсторонення від роботи заступника голови Харківської облради. Все тому, що чоловік має російський паспорт та податковий номер.

Читайте також: