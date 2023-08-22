Захоплювався "подвигами" ворога: на Хмельниччині виявили колаборанта - ексвійськового РФ

Після виходу на пенсію колаборант оселився на Хмельниччині.

У Хмельницькій області викрили прихильника російської війни в Україні. Йдеться про колишнього військового РФ. Чоловік після виходу на пенсію переїхав до України - оселився в Кам'янець-Подільському районі. Ба більше - він отримав українське громадянство.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Однак полковник у відставці виявився стійким прибічником "руського міра". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він підтримував рашистів та захоплювався їхніми "подвигами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на власній сторінці у забороненій соцмережі прихильник путінської армії регулярно поширював кремлівську пропаганду. Він виправдовував збройну агресію РФ та героїзував російських загарбників. Крім того, у публікаціях він називав українців "потомками нацистів", а Крим - "ісконно русской" територією.

"Він переконував, що Росія нібито "має право на будь-які заходи, включаючи воєнні, проти Німеччини, Угорщини, Австрії, Румунії, Болгарії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Латвії, Естонії, Литви та України за спроби відродити нацизм", - повідомили в СБУ,

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за статтею "колабораційна діяльність".

У Хмельницькій області викрили прихильника російської війни - він колишній військовий РФ.

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