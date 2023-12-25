Захоплювався Путіним та прагнув окупації Черкащини: депутата від забороненої ОПЗЖ засудили

Депутат Черкаської міськради від забороненої ОПЗЖ виправдовував збройну агресію РФ та навіть готовий був стати гауляйтером під час можливої окупації міста. У результаті його засудили до п'яти років в'язниці.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Стало відомо, що депутат з Черкащини упродовж червня-липня 2022 року в розмовах зі своїми близькими родичами та знайомими висловлював проросійські погляди та наративи російської пропаганди.

Зокрема, він захоплювався правлінням російського диктатора Володимира Путіна. Внаслідок цього він прагнув зайняти керівні посади у разі окупації Черкаської області.

Депутата засудили до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Він входив до складу депутатської фракції від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - за життя".

Додамо, у Чернівецькій облраді під час сесії 22 грудня депутати проголосували за дострокове призупинення повноважень усіх обранців від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Також ми писали, що депутат Сергій Батрин, який вчинив теракт у сільраді на Закарпатті, нібито мав конфлікт з чинним сільським головою Керецьківської сільської ради — депутатом від ОПЗЖ Михайлом Мушкою.

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