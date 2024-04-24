Захоплювався "вагнерівцями" і російськими "казаками" – мешканець Франківщини постане перед судом

В Івано-Франківську судитимуть антиукраїнського агітатора та прихильника СРСР, який захоплювався "вагнерівцями" і російськими "казаками". Йому "світить" до 8 років в'язниці.

Про це повідомили у Службі безпеки в Івано-Франківській області.

Інтернет-агітатором виявився житель обласного центру, який до виходу на пенсію працював у пенітенціарній службі. Його викрили наприкінці 2023 року, відтоді він перебував за ґратами.

Чоловік також поширював проросійський контент у забороненій соцмережі. Через анонімний профіль чоловік ділився численними відеороликами та публікаціями, в яких вболівали за перемогу російських окупантів, романтизували найманців "Вагнера" та угруповання "казаків".

Натомість українців у цих дописах називали "нацистами і фашистами", обвинувачували у вигаданих злочинах.

У забороненій соцмережі фігурант був учасником проросійських груп, звідки поширював інформацію.

Слідчі СБУ довели, що фігурант вважав правомірною окупацію військами загарбників сходу України, а російську агресію проти України визнавав "звільненням" території. Матеріали щодо антиукраїнського пропагандиста передано до суду.

Фігурант обвинувачується за ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За такі дії на чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, п'ять бойовиків, які штурмували Мар’їнку та Вугледар, потрапили у полон і отримали підозри.

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