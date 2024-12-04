Захотіли легких грошей: правоохоронці викрили 6 агентів спецслужб РФ, причетних до серії підпалів

СБУ та Нацполіція викрили шістьох поплічників російських спецслужб. Вони "працювали" на Київщині та Миколаївщині.

Про це повідомила Національна поліція України.

Як зазначається:

на Миколаївщині неповнолітні підпалили електропідстанцію, що забезпечує світлом значну частину мешканців Первомайського району;

у столиці та на Київщині двоє чоловіків, бажаючи заробити легких грошей, підпалили релейні шафи "Укрзалізниці".

Правоохоронці викрили 6 агентів спецслужб РФ, причетних до серії підпалів

Раніше Служба безпеки України затримала агентку російського ГРУ. Вона під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова.

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