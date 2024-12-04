Захотіли легких грошей: правоохоронці викрили 6 агентів спецслужб РФ, причетних до серії підпалів

Натомість фігуранти отримають реальний термін у в'язниці.
СБУ та Нацполіція викрили шістьох поплічників російських спецслужб. Вони "працювали" на Київщині та Миколаївщині.
Про це повідомила Національна поліція України.
Як зазначається:
- на Миколаївщині неповнолітні підпалили електропідстанцію, що забезпечує світлом значну частину мешканців Первомайського району;
- у столиці та на Київщині двоє чоловіків, бажаючи заробити легких грошей, підпалили релейні шафи "Укрзалізниці".
Раніше Служба безпеки України затримала агентку російського ГРУ. Вона під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова.
Читайте також: