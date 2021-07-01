Заховав труп екскоханої у підвалі: чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство 21-рівнянки

Заховав труп екскоханої у підвалі: чоловік постане перед судом за жорстоке вбивство 21-рівнянки

До суду скерували обвинувальний акт щодо 27-річного підозрюваного в умисному вбивстві.

27-річний жителя Здолбунова Рівненської області навмисне вдарив ножем в спину 21-річну рівнянку Юлію Сокаль, з якою він раніше перебував у близьких стосунках. Крім того, він наніс дівчині численні удари тупими предметами по голові, тулубу та кінцівках. Від отриманих травм дівчина померла на місці події.

Як розповіли сьогодні, 1 липня, в Рівненській обласній прокуратурі, вбивство сталась ще на початку грудня 2020 року у чоловіка вдома. Зловмисник зв’язав та заховав тіло у підвальному приміщенні, де його 6 січня цього року знайшли правоохоронці.

Щодо підозрюваного вже завершено досудове розслідування, тепер він постане перед судом.

Обвинувачений вже раніше був судимий за незаконне зберігання наркотичних засобів. Він переховувався від слідства, але за кілька днів його таки затримали в одній із багатоповерхівок Здолбунова.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Зі слідством він не співпрацював та жодних показів не надав.

За скоєне його загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше мати вбитої рівнянки розповіла про підозрюваного. 27-річний чоловік неодноразово погрожував дівчині, обписував стіни у під'їзді, різав двері квартири і підстерігав її у дворі будинку.

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