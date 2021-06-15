Заховав у вишнях: на Буковині чоловік перевозив партію контрабандних цигарок у заморожених ягодах

В ящиках було понад 193 тисячі пачок сигарет, оцінених у майже 9,7 млн грн.

Заховав у вишнях. Прикордонники на Буковині знайшли велику партію контрабандних цигарок поміж ящиків з ягодою, що були у фурі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Вантажівку затримали поблизу румунського кордону в пункті пропуску "Порубне". За документами, чоловік перевозив заморожену вишню. Та під час огляду прикордонники виявили 400 ящиків тютюну без акцизних марок. Вартість товару оцінили в майже 10 мільйонів гривень – це одна з найбільших партій, яку вдалося перехопити цьогоріч.

Водій переконував, що не знає звідки взялися цигарки. Їх вилучили, а на порушника склали адмінпротокол. Йому загрожує штраф у 17 тисяч гривень.

Новини України: на Буковині чоловік сховав партію контрабандних цигарок у заморожених ягодах

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