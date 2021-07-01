Заховався на подвір’ї у школі: в Одесі квартирант зарізав господаря

Заховався на подвір’ї у школі: в Одесі квартирант зарізав господаря

Злодій злякався відповідальності та намагався втекти.

В Одесі місцевий житель поселив у себе заробітчанина із сусідньої держави. Однак через побутове непорозуміння стався конфлікт між чоловіками. Іноземець вирішив довго не дискутувати і вдарив чоловіка у груди.

Як повідомляє пресслужба поліції Одеської області, 44-річний потерпілий від отриманого поранення помер на місці, а зловмисник, злякавшись відповідальності, втік.

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Правоохоронці знайшли його на подвір’ї місцевої школи.

Затриманому оголосили підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За умисне вбивство правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області – в одному з сіл Куяльницької ОТГ – 55-річний чоловік вистрелив з рушниці у 30-річного чоловіка.

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