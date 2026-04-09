Заграва після атаки БпЛА: під Алчевськом уразили бази ремонту техніки окупантів

У районі окупованого Алчевська на Луганщині зафіксовано удари безпілотників по базах ремонту техніки російської армії — після атаки в місті спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Заграва в Алчевську

Заграва в Алчевську / © фото з соцмереж

У районі окупованого Алчевська та Перевальська Луганської області пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників.

Офіційного підтвердження від української сторони наразі наразі немає. Дані базуються на повідомленнях моніторингових каналів, зокрема Exilenova+.

За попередніми даними, під удар потрапили бази ремонту та обслуговування техніки російської окупаційної армії. Після влучань у районі Алчевська зафіксовано значне загоряння — у місті видно сильну заграву.

Інформація про масштаби пошкоджень і можливі втрати наразі уточнюється.

Джерела повідомляють, що атака була спрямована саме на військову інфраструктуру окупантів.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, за даними партизанського руху «АТЕШ», у тимчасово окупованому Криму російська система протиповітряної оборони зазнає серйозних втрат після ударів Сил оборони України.

Повідомляється, що серія точних атак призвела до знищення або виведення з ладу комплексів С-400 і «Панцир», через що окупанти не встигають відновлювати систему ППО.

За інформацією джерел, під удар потрапили позиції від Джанкоя до Євпаторії та Чорноморського, а для закриття прогалин російське командування змушене залучати до ППО непідготовлених осіб.

Партизани також зазначають, що дані про нові позиції та переміщення техніки передаються Силам оборони України.

