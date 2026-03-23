Загроза балістики з Брянська: в Україні оголошено масштабну тривогу

Мапа повітряних тривог / © із соцмереж

У ніч проти 23 березня в Україні зафіксовано масштабну повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичних ракет з боку Росії, зокрема з району Брянської області.

За даними моніторингових каналів, небезпека охопила більшість центральних, північних та східних регіонів країни. Водночас у прифронтових областях ситуація залишається особливо напруженою.

Офіційні джерела закликають громадян негайно пройти до укриттів і залишатися там до відбою тривоги. Балістичні ракети відзначаються високою швидкістю, що значно скорочує час на реагування.

Наразі інформація про можливі пуски або наслідки уточнюється.

