Загроза блекауту на 2 тижні: які міста України ризикують зануритися у темряву – експерт

Блекаут в Україні / © ТСН

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Росія активізувала атаки на енергетичні з’єднання, намагаючись відрізати ключові міста від об’єднаної енергосистеми України. У разі критичних пошкоджень Київ, Одеса та Дніпро можуть опинитися у блекауті тривалістю до двох тижнів.

Таку оцінку керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп висловив у інтерв’ю LVIV MEDIA.

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РФ хоче відрізати Київ від об’єднаної енергосистеми України

«Майже зрозумілим і очевидним фактом є те, що вони (росіяни — ред.) будуть намагатися вирізати з енергосистеми міста, які залежні від передачі електроенергії, зокрема Київ», — сказав Прокіп.

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За його словами, російські війська намагалися реалізувати такий сценарій ще минулої зими, однак тоді їм це не вдалося. Експерт звернув увагу, що від 30 вересня РФ знову активно намагається втілити цей план, атакуючи всі з’єднання, через які Київ отримує електроенергію з об’єднаної енергосистеми.

Яким містам загрожує блекаут до 2 тижнів

Схожа ситуація, за словами Прокіпа, може скластися в Одесі. Він зазначив, що місто не має достатньої власної генерації та додатково обмежене географічним розташуванням. Тому, на думку фахівця, ворог також намагатиметься вивести Одесу з енергосистеми.

До зони ризику, хоча й меншою мірою, Прокіп відніс Дніпро. Серед міст, де також можуть виникнути серйозні проблеми з електропостачанням, він назвав Чернігів, Суми та Харків.

«Але в таких містах, на які росіяни будуть цілитися, щоб вирізати із енергосистеми, там є дуже висока ймовірність, що це буде блекаут на три дні, на п’ять днів, на тиждень, на два тижні — коли місто втрачає зв’язок з об’єднаною енергосистемою і покладається лише на власну генерацію», — оцінив експерт.

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Він також звернув увагу на міста, де власної генерації недостатньо. Як приклад Прокіп навів Дніпро, де Придніпровська електростанція фактично вже знищена російськими ударами. Наразі вона не працює, а раніше була важливим джерелом електроенергії для міста та регіону.

Чи можливий в Україні тотальний блекаут

Нагадаємо, Росія змінила тактику ударів по енергосистемі України, цілеспрямовано знищуючи точки передавання електроенергії та підстанції задля ізольованих блекаутів у великих містах. У Києві через тривалі відключення, проблеми з водою, опаленням та зупинкою електротранспорту загострилися суперечки між центральною і місцевою владою, хоча уряд уже ухвалив додаткові рішення для підтримки енергетиків та безкоштовного транспорту. Ворог намагається розірвати київське енергетичне кільце, але експерти запевняють, що загальноукраїнський блекаут уже неможливий, попри проблеми з резервним живленням і бюрократичними перешкодами для розвитку децентралізованої генерації.

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